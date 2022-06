Varíola dos macacos: Brasil confirma mais cinco casos e total chega a 16

Só nesta quinta-feira (23), mais cinco casos de varíola dos macacos foram registrados no país: dois no Rio de Janeiro e outros três em São Paulo. Com isso, o Brasil chega a 16 ocorrências da doença, sendo dez em São Paulo, quatro no Rio e duas no Rio Grande do Sul. As informações são da Agência Brasil.

VEJA MAIS

A prefeitura do Rio informou que os dois novos casos são de homens, de 25 e 30 anos, sem histórico de viagem internacional, sendo, portanto, casos autóctones, quando a infecção ocorre dentro do estado. Os pacientes estão em isolamento domiciliar e apresentam boa evolução clínica. Já em São Paulo, os três novos casos são do sexo masculino e residentes na capital.

Não há no país registro de casos que evoluíram para uma situação grave, até o momento. Tanto o Ministério da Saúde como as autoridades sanitárias estaduais e municipais têm relatado quadros clínicos leves e estáveis. Na Europa, onde estão concentrados mais de 80% das ocorrências do surto atual, também não há notificação de óbitos.

Há duas cepas conhecidas da varíola dos macacos. Uma delas, considerada mais perigosa por ter uma taxa de letalidade de até 10%, é endêmica na região da Bacia do Congo. A outra, que tem uma taxa de letalidade de 1% a 3%, é endêmica na África Ocidental e é a que tem sido detectada em outros países nesse surto atual. Ela produz geralmente quadros clínicos leves.