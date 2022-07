Varíola dos macacos: Sobe para 142 o número de casos no Brasil

O número de pessoas infectadas com a varíola dos macacos subiu para 142 no Brasil. Nas últimas horas, os órgãos sanitários brasileiros confirmaram mais 36 casos da doença no país. O Ministério da Saúde alerta para os cuidados que devem ser tomados para não contrair a doença viral causada pelo vírus hMPXV (sigla para Human Monkeypox Virus).

VEJA MAIS

Segundo as autoridades, dos oito estados com casos confirmados da varíola dos macacos, a grande maioria se concentra em São Paulo, que contabiliza 98 pessoas infectadas. Logo em seguida está:

Rio de Janeiro - com 28 ocorrências da doença

- com 28 ocorrências da doença Minas Gerais - 8 pessoas infectadas

- 8 pessoas infectadas Ceará - 2 pessoas infectadas

- 2 pessoas infectadas Paraná - 2 pessoas infectadas

- 2 pessoas infectadas Rio Grande do Sul - 2 pessoas infectadas

- 2 pessoas infectadas Distrito Federal - 1 pessoa infectada

- 1 pessoa infectada Rio Grande do Norte - 1 pessoa infectada

As autoridades de saúde informaram que estão em contato direto com as secretarias de Saúde estaduais, monitorando os casos e rastreando as pessoas com quem os pacientes tiveram contato.

Como acontece o contágio da varíola dos macacos?

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a varíola dos macacos geralmente é transmitida por:

contato direto ou indireto com sangue

fluidos corporais

lesões na pele ou mucosas de animais infectados

No entanto, a transmissão secundária, que ocorre de pessoa para pessoa, pode acontecer por:

contato próximo com secreções infectadas das vias respiratórias

contato próximo com lesões na pele de uma pessoa infectada

objetos contaminados recentemente com fluidos de infectados ou materiais da lesão

gotículas respiratórias

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)