Vaquinha para ajudar entregador agredido por ex-atleta de vôlei já arrecadou mais de R$ 200 mil

A vaquinha virtual criada para ajudar o entregador Max Angelo Santos a sair do aluguel e comprar uma casa própria ultrapassou a meta inicial de R$ 190 mil e já arrecadou mais de R$ 223,4 mil até as 19h20 deste domingo (16). No início deste mês, começou a circular nas redes sociais um vídeo em que Max aparece apanhando da ex--jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá com uma guia da coleira do cachorro, no do bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro. Ela também ofende e agride outros entregadores.

As imagens causaram revolta nas redes sociais e algumas pessoas se mobilizaram para ajudar Max Santos, que é casado, pai de três filho, mora da Rocinha e trabalha na informalidade como entregador há um ano e meio, desde quando perdeu emprego de carteira assinada. A vaquinha, por exemplo, recebeu o apoio do apresentador Luciano Huck e do ator João Vicente de Castro.

O homem sente dificuldades de voltar ao trabalho desde o ocorrido, quando apanhou "como se fosse um escravo", conforme descreve.

A Polícia investiga se Max foi vítima de injúria e lesão corporal em São Conrado.

Os moradores do condomínio em que a agressora viva querem que ela seja expulsa do local, de acordo com o advogado Homero Pacheco Fernandes, que esteve na delegacia para entregar as imagens dos episódios captadas pelas câmeras do prédio. Segundo ele, os vizinhos ficaram assustados. "Há relatos de moradores que teriam tido um bate-boca com ela. O condomínio notificou a administradora e pede que ela seja retirada do condomínio”, declarou.