Entrega atrasa e cliente joga pote de açaí no rosto de motoboy; vídeo

Um entregador foi agredido por uma cliente insatisfeita na cidade de Patos, Paraíba, no último domingo (26). Segundo relatos do trabalhador, identificado como Ellai Guedes, a mulher se revoltou com o atraso na entrega do pedido e arremessou um pote de açaí em sua direção.

VEJA MAIS

O incidente foi publicado nas redes sociais de Guedes, que trabalha como entregador para ganhar uma renda extra. Ele relatou que estava trabalhando desde o início da noite, enfrentando uma forte chuva e alagamentos na cidade, quando ocorreu a agressão.

Indignado com a situação, o motoboy decidiu encerrar seu trabalho e voltar para casa. Em seu desabafo nas redes sociais, Guedes afirmou que os entregadores merecem respeito e que as pessoas precisam aprender a ter paciência.

"NENHUMA PROFISSÃO é melhor que outra, todas merecem respeito", escreveu o jovem.

Ele ainda lamentou o fato de não ter sido o primeiro a ser vítima de agressões por parte de clientes insatisfeitos e afirmou que espera que a justiça seja feita. O trabalhador não sabe se a situação se enquadra como danos morais ou agressão, mas afirmou que medidas cabíveis já foram tomadas e que a mulher não sairá impune.