Vale Gás: valor médio do botijão chega a R$108 no Pará e R$101 no Brasil

Um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelou que o botijão de gás de 13 quilos está sendo vendido pelo valor médio de R$108 no Pará e a R$101 no Brasil. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 15 de julho.

A região Norte tem o botijão de gás mais caro do país, com média de R$113,90. Já na região Nordeste, que vende, em média, o botijão de gás mais barato do Brasil, o valor chegou a R$99,55.

A alta do preço na região Norte vem em decorrência dos preços praticados no Amazonas e em Rondônia e Roraima. No primeiro, o valor médio do botijão de gás chegou a R$119,96. Em Rondônia e em Roraima, o valor chegou a R$120,33 e R$126,37, respectivamente.

Botijão de gás não será pago em julho

Pago de dois em dois meses, o Vale Gás distribui o valor referente ao preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Em junho, o benefício foi de R$109, acima do valor médio atual.

Neste mês de julho, os brasileiros contemplados com o benefício não receberão o Vale Gás, que só retornará nos últimos dez dias úteis de agosto. O auxílio é voltado para brasileiros cadastrados no CadÚnico, que tenham renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Calendário do Vale Gás em agosto

O pagamento do Vale Gás retornará em agosto, sendo distribuído para mais de cinco milhões de brasileiros, de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos cidadãos. Veja as datas de pagamento da próxima parcela do benefício:

NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)