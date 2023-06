Vale Gás: pagamento adicional garantido até o fim de 2023

Os beneficiários do Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás, podem ficar tranquilos: o pagamento adicional de 50% sobre o valor do benefício seguirá em vigor até, pelo menos, o final de 2023. O pagamento extra foi adicionado por meio de um decreto assinado pelo presidente Lula na última quinta-feira, 1º de junho.

VEJA MAIS

Pago a cada dois meses, o Vale Gás prevê o pagamento de 50% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Entretanto, desde a metade de 2022 o benefício recebeu um acréscimo, passando a pagar 100% do valor médio nacional. Com a mudança no Governo Federal, foi necessário que o atual presidente instituísse uma Medida Provisória que manteve o pagamento adicional por mais 120 dias.

A medida, que não foi votada pelo Congresso Nacional no prazo estipulado, perdeu a validade. Entretanto, o conteúdo da medida foi incluído na MP do Bolsa Família, aprovada também na quinta pelo Senado Federal.

Sendo assim, o pagamento adicional do Vale Gás está garantido até o final de 2023. A próxima parcela do benefício começará a ser paga no próximo dia 19 de junho. O valor, que ainda não foi definido, deve ficar em torno de R$ 100, por conta da redução do valor do botijão de gás.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Têm direito ao Vale Gás os brasileiros inscritos no Cadastro Único que tenham renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 660). A última parcela do benefício foi paga para cerca de 5,69 milhões de pessoas.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)