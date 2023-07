Vale Gás: mais de 500 mil receberam o benefício na região Norte; veja como consultar

Pago a cada dois meses, o Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás, chegou para 543,16 mil beneficiários da região Norte. Um investimento federal de mais de R$ 59 milhões.

VEJA MAIS

A última parcela do benefício foi paga entre os dias 19 e 30 de junho, no valor de R$ 109, preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos na época. No Brasil todo, mais de 5,6 milhões de famílias receberam o auxílio, voltado para famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660).

A região Nordeste liderou o número de beneficiários do programa, com 2,7 milhões de famílias beneficiárias, seguida da região Sudeste, com 1,82 milhão. A região Sul ainda somou quase 360 mil famílias beneficiadas e, por fim, a região Centro-Oeste teve 191 mil famílias contempladas.

Veja como solicitar o Vale Gás que retornará em agosto

O benefício não será distribuído em julho e só voltará a ser pago em agosto, tendo em vista que é liberado a cada dois meses. Para solicitar o pagamento do benefício, o cidadão deve estar inscrito, assim como sua família, no Cadastro Único, além de cumprir o requisito de renda máxima estipulado. O pagamento é feito de maneira automática, de acordo com critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)