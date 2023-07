Vale Gás em julho? Veja quando sai a próxima parcela do benefício e quem tem direito

O Vale Gás é um benefício bimestral criado pelo Governo Federal com o objetivo de auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Para receber o benefício, é necessário ter uma renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Saiba todos os detalhes do benefício que pagou R$109 em junho.

Quem tem direito ao Vale Gás?

O Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás, é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para ter direito ao benefício, é necessário que a renda familiar mensal do solicitante seja de até meio salário mínimo por pessoa: R$660.

Como se inscrever e receber o Vale Gás?

O pagamento do Vale Gás é realizado de forma automática para as famílias que cumprem os requisitos necessários para o recebimento do benefício e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com cadastro atualizado nos últimos dois anos.

Vale lembrar que o pagamento segue uma ordem de prioridade, onde mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência receberão primeiro. Outros critérios são adotados para a priorização, como: registro atualizado, menor renda por pessoa, maior quantidade de pessoas e outros.

Vai ter Vale Gás em julho?

O benefício do Governo Federal não será distribuído em julho para seus beneficiários. O pagamento do Vale Gás é feito de modo bimestral, ou seja, de dois em dois meses. Sendo assim, o pagamento do auxílio só retornará em agosto, tendo em vista que o pagamento foi distribuído em junho.

O pagamento do Vale Gás em junho chegou para 5,62 milhões de famílias, no valor de R$109, referente ao preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Somente na região Norte, foram mais de 500 mil famílias atendidas, com investimento do Governo Federal de quase R$60 milhões.

Calendário do Vale Gás

Confira a seguir o calendário do Vale Gás para os meses restantes de 2023. O pagamento do benefício é feito de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Veja:

Agosto:

NIS de final 1: 18 de agosto;

NIS de final 2: 21 de agosto;

NIS de final 3: 22 de agosto;

NIS de final 4: 23 de agosto;

NIS de final 5: 24 de agosto;

NIS de final 6: 25 de agosto;

NIS de final 7: 28 de agosto;

NIS de final 8: 29 de agosto;

NIS de final 9: 30 de agosto;

NIS de final 0: 31 de agosto.

Outubro:

NIS de final 1: 18 de outubro;

NIS de final 2: 19 de outubro;

NIS de final 3: 20 de outubro;

NIS de final 4: 23 de outubro;

NIS de final 5: 24 de outubro;

NIS de final 6: 25 de outubro;

NIS de final 7: 26 de outubro;

NIS de final 8: 27 de outubro;

NIS de final 9: 30 de outubro;

NIS de final 0: 31 de outubro.

Dezembro:

NIS de final 1: 11 de dezembro;

NIS de final 2: 12 de dezembro;

NIS de final 3: 13 de dezembro;

NIS de final 4: 14 de dezembro;

NIS de final 5: 15 de dezembro;

NIS de final 6: 18 de dezembro;

NIS de final 7: 19 de dezembro;

NIS de final 8: 20 de dezembro;

NIS de final 9: 21 de dezembro;

NIS de final 0: 22 de dezembro.

