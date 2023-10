Vale-Gás: beneficiários com NIS final 0 recebem parcela hoje, terça-feira (31/10)

Iniciou nesta terça-feira (31) o pagamento do Vale-Gás referente à parcela do mês de outubro aos beneficiários com o final do NIS 0. Cerca de 5,3 milhões de famílias receberão o auxílio que corresponde ao preço total do gás de cozinha, que atualmente está cotado em R$ 106.

Os repasses dos valores do governo referente ao benefício são feitos a cada dois meses, com o último feito em agosto no valor de R$ 110, conforme previsto na tabela da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP).

Veja o calendário completo do Vale Gás em outubro

NIS final 1: 18/10;

18/10; NIS final 2: 19/10;

19/10; NIS final 3: 20/10;

20/10; NIS final 4: 23/10;

23/10; NIS final 5: 24/10;

24/10; NIS final 6: 25/10;

25/10; NIS final 7: 26/10;

26/10; NIS final 8: 27/10;

27/10; NIS final 9: 30/10;

30/10; NIS final 0: 31/10.

Quem recebe o Vale Gás hoje?

Recebem o benefício do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros nesta terça-feira (31/10) os beneficiários que têm o NIS com dígito final 0.

Qual é o valor do Vale Gás em outubro?

O valor de pagamento do Vale Gás é definido pelo preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Neste mês de outubro, o benefício será de R$106.

Como sacar o Vale Gás?

O pagamento do Vale Gás é realizado pela CAIXA, disponibilizado pelos canais:

Conta Poupança Social Digital;

Conta Poupança Caixa Fácil;

Plataforma social, com saque utilizando cartão social.

Caso o beneficiário não tenha conta na CAIXA, uma conta Poupança Social Digital será aberta automáticamente no nome do beneficiário, acessada pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível realizar compras com cartão de débito virtual, pagar contas, fazer transferências e também permite o saque sem cartão em lotéricas e terminais de autoatendimento.

O que é o Vale Gás?

O Vale Gás é um programa social criado pelo Governo Federal que tem como objetivo auxiliar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O pagamento do benefício é realizado pela Caixa Econômica Federal.

Como receber o Vale Gás?

Para receber o Vale Gás, é necessário que o cidadão interessado se inscreva no CadÚnico, que realiza a seleção dos beneficiários. Além disso, para ter direito ao benefício, é necessário que o solicitante tenha uma renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo.

Como consultar o Vale Gás?

Para realizar a consulta do Vale Gás deve ser utilizado um dos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem;

Atendimento Caixa pelo telefone 111.

Em caso de dúvidas, deve-se utilizar o telefone 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão