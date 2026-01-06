Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Vai trazer comida do exterior? Saiba quando e como pedir autorização após mudança de regra

Com as alterações, produtos irregulares podem ser apreendidos e destruídos nos aeroportos brasileiros

Gabrielle Borges
fonte

Para entrar no país com alimentos sujeitos a restrição, o viajante deve primeiro registrar os produtos. Imagem Ilustrativa (Freepik)

O Ministério da Agricultura atualizou as normas que regulam a entrada de alimentos no Brasil na bagagem de viajantes, incluindo regras sobre a autorização para produtos com restrições. A nova portaria foi publicada nesta segunda-feira (05) no Diário Oficial da União. Confira abaixo o que muda com as novas regras.

O que muda?

Segundo o órgão, alimentos proibidos podem introduzir pragas e doenças no país, oferecendo risco às plantações, animais e até à saúde humana.

Um exemplo é a carne de porco, que só pode ser trazida com autorização devido ao risco de peste suína africana (uma doença viral fatal para os animais, sem vacina ou tratamento), que ainda não circula no Brasil, mas está presente em mais de 50 países da África, Europa, Ásia e América.

O ministério reforça ainda que a proibição se aplica mesmo quando o alimento está em embalagem original, lacrada e rotulada corretamente.

VEJA MAIS

image Anvisa determina recolhimento de chá de camomila com larvas e fragmentos de insetos; veja qual
De acordo com a Anvisa, análises laboratoriais caracterizam "graves falhas nas boas práticas de fabricação do lote"


image Anvisa proíbe produtos à base de alulose, um tipo de adoçante; entenda
A medida foi adotada porque a alulose não consta na lista de substâncias autorizadas pela Anvisa


image Anvisa proíbe comercialização de quatro marcas de suplementos; veja quais
A medida também suspende a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo dos produtos


 

Quais os alimentos que precisam de autorização?

  • Mel,
  • própolis,
  • frutas, verduras e legumes frescos,
  • carnes e produtos suínos (exceto enlatados),
  • ovos de aves domésticas e derivados,
  • queijos crus de bovinos ou bubalinos ouriundos da Argélia, Tunísia, Camboja, Itália, Espanha e França

Como obter autorização para trazer alimentos ao Brasil?

Para entrar no país com alimentos sujeitos a restrição, o viajante deve primeiro registrar os produtos na Declaração Eletrônica de Bens do Viajante (e-DBV).

Em seguida, é necessário comparecer a uma unidade do Vigiagro, no controle aduaneiro, para finalizar a liberação. Em casos que exigem fiscalização mais rigorosa, o Ministério da Agricultura pode solicitar uma Autorização Prévia de Importação.

Para obter essa autorização, o viajante precisa informar:

  • A descrição detalhada dos bens agropecuários, incluindo quantidade, tipo de acondicionamento, país de origem e procedência;
  • O modal de transporte utilizado: aéreo, marítimo, fluvial, lacustre (por lago), rodoviário ou ferroviário;
  • A via de transporte autorizada, especificando se será em bagagem acompanhada;
  • O local de ingresso no território nacional;
  • Dados do viajante responsável pelo transporte: nome completo, CPF e número do passaporte;
  • O prazo de validade da autorização de importação.

Seguindo essas etapas, é possível garantir a entrada legal de alimentos no Brasil, evitando apreensão

Quais os produtos autorizados para entrar no Brasil?

Mesmo quando não há exigência de documentação, os alimentos devem estar na embalagem original, com rótulo, lacre intacto e sem sinais de violação.

Entre os produtos autorizados estão:

  • Extratos, concentrados, carnes e pescados de todas as espécies;
  • Carnes e pescados defumados, salgados, desidratados ou dessecados;
  • Derivados de suínos enlatados;
  • Laticínios como leite pasteurizado ou esterilizado, creme de leite, manteiga, queijos, iogurtes e derivados fermentados;
  • Doces, bolos, tortas, biscoitos, waffles e outros quitutes industrializados;
  • Oleaginosas como amêndoas torradas ou salgadas;
  • Bebidas fermentadas ou destiladas, vinagres e sucos;
  • Óleos vegetais, geleias, conservas e produtos industrialmente esterilizados, pasteurizados ou secos.

Seguindo essas regras, os viajantes podem transportar alimentos do exterior de forma segura e dentro da lei, evitando apreensão nos aeroportos.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Ministério da Agricultura

bagagem de mão

regras de importação Brasil

fiscalização sanitária

alimentos do exterior

ministério da agricultura
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

MUDANÇA

Ministros Haddad e Lewandowski pedem para sair do governo Lula

A informação foi divulgada nesta terça-feira (6)

06.01.26 15h02

SURPREENDENTE

Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

05.01.26 18h27

'cautela'

Embaixada dos EUA alerta cidadãos sobre manifestações no Brasil contra ação na Venezuela

O documento afirmou que as autoridades de segurança pública brasileiras estão cientes sobre os protestos e monitoram a situação

05.01.26 18h13

DIPLOMACIA

Chanceler venezuelano diz que ministro brasileiro condenou ataque dos EUA em ligação

Segundo Yván Gil, Mauro Vieira expressou “forte condenação” e solidariedade após ação militar norte-americana na Venezuela

03.01.26 9h11

MAIS LIDAS EM BRASIL

JUSTIÇA

Mãe de Eliza Samudio recebe pertences da filha 15 anos após assassinato; veja foto

Sônia Moura desabafou nas redes sociais após receber sandálias, óculos e carteira que estavam com a Justiça desde 2010

17.07.25 20h20

Chocante!

Suposta carta psicografada de Eliza Samudio revela detalhes chocantes sobre o crime

Mensagem atribuída ao espirito da modelo traz novos relatos sobre seu assassinato, descreve a brutalidade do crime e indica onde o corpo teria sido descartado

17.06.25 15h21

fogo

Incêndio atinge parque de diversões infantil em São Paulo na manhã desta terça-feira

No local do incêndio, funcionada um complexo de trampolins

04.03.25 10h03

O que é ebó? E quanto custa fazer um para proteção e prosperidade?

O Ebó faz parte de culturas religiosas de matrizes africanas. Saiba mais!

19.02.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda