Usuários também reclamam que Telegram apresenta instabilidade nesta segunda-feira (4)

Na tarde desta segunda-feira (4), além do Facebook, Instagram e WhatsApp estarem fora do ar, o Telegram também está apresentando sinais de instabilidade. A falha pode ter sido ocasionada pelo aumento de procura pelo aplicativo.

No Twitter, muitos usuários estão relatando que o aplicativo do ícone azul tem demorado a entregar as mensagens. O termo Telegram é o segundo assunto nos Trending Topics do Twitter no Brasil. Confira a repercussão:

De acordo com o DownDetector, o site que monitora o funcionamento dos principais serviços online, o aplicativo de mensagens começou a apresentar problemas a partir das 12h46 desta segunda-feira. O mapa de calor mostrou que a instabilidade não atinge somente o Brasil, também há focos de reclamações na Colômbia, Panamá e Peru.