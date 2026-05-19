Instagram caiu? Usuários relatam instabilidade no aplicativo nesta terça-feira (19)

O Instagram apresentou instabilidade na tarde desta terça-feira (19), por volta das 16h (horário de Brasília), segundo informaram alguns usuários da plataforma digital. De acordo com o site Downdetector, o sistema que costuma monitorar falhas de apps e serviços online de forma simultânea, foram registradas 497 reclamações devido ao serviço ter atingido o pico de inconstância entre os horários das 15h às 16h de hoje.

Entre os serviços com problemas mais notificados no Instagram, estão: o website (50% das reclamações), aplicativo móvel (23%) e conexão com o servidor (18%). Apesar da gravidade, esta não é a primeira vez no ano que o aplicativo apresenta problemas registrados pelos usuários. No dia 8 de abril, o Instagram e outros apps da empresa Meta também tiveram instabilidade no envio de mensagens e carregamento de feeds.

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Reclamação de usuários do Instagram

Para informar que o Instagram não estava funcionando, alguns usuários decidiram escrever diversos tweets no X. "Minha conta caiu de novo, Instagram", disse uma. "Palhaçada, meu Instagram caiu", relatou outra. "O Instagram está cada dia mais inabitável, é bug atrás de bug. Você está assistindo aos stories e, do nada, trava e a tela fica preta. É um monte de conta sendo derrubada", indignou-se uma terceira pessoa.

O que fazer durante a queda do Instagram?

Geralmente, os problemas de instabilidade no Instagram não duram mais de 24 horas, mas, se a queda persistir, tente seguir estas dicas:

Verifique a conexão de seu eletrônico, alternando entre o Wi-Fi e os dados móveis (4G/5G);

Limpe o cache dos aplicativos nas configurações, pois às vezes o app pode não funcionar devido ao armazenamento cheio;

Se o problema continuar, utilize outros serviços como Telegram ou X (antigo Twitter) para checar se o problema é geral.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)