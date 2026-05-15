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O que é o Instants? Veja como funciona o novo recurso do Instagram para fotos temporárias

A novidade segue a tendência de plataformas que priorizam conteúdos mais espontâneos e menos produzidos

Gabrielle Borges
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O recurso pode ser acessado diretamente na área de mensagens do aplicativo e também em um app próprio do Instants (Reprodução/Instagram)

O Instagram lançou na última quinta-feira (14) o Instants, novo recurso voltado ao compartilhamento de fotos temporárias e de visualização única. A ferramenta permite publicar imagens que permanecem disponíveis por até 24 horas antes de desaparecerem da plataforma.

O recurso pode ser acessado diretamente na área de mensagens do aplicativo e também em um app próprio do Instants, liberado para dispositivos Android e iOS. A novidade segue a tendência de plataformas que priorizam conteúdos mais espontâneos e menos produzidos, modelo popularizado por aplicativos como BeReal e Snapchat.

Objetivo é ter fotos espontâneas

Segundo o Instagram, a proposta do Instants é incentivar publicações mais naturais do cotidiano. Em comunicado, a plataforma definiu a ferramenta como uma maneira de compartilhar momentos “sem edições, sem pressão, apenas a vida como ela acontece”.

As imagens podem ser compartilhadas com todos os seguidores ou apenas com usuários incluídos na lista de “melhores amigos”. Diferentemente dos stories tradicionais, o Instants não mostra quem visualizou as publicações. Ainda assim, é possível responder às fotos ou reagir com emojis em conversas privadas entre os usuários.

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Como funciona o Instants?

O acesso ao recurso fica disponível por meio de um atalho localizado no canto inferior direito da tela. A área reúne as fotos publicadas pelas pessoas seguidas pelo usuário e também funciona como espaço para publicar novos registros temporários.

Mesmo após desaparecerem para os seguidores, as imagens publicadas permanecem salvas em um arquivo pessoal do usuário, acessível dentro da própria ferramenta por meio do menu superior do recurso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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