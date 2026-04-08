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WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar? Apps da Meta registram instabilidade nesta quarta (8)

Usuários relatam dificuldades para acessar os serviços da Meta, como envio de mensagens e carregamento de feed

O Liberal

Se você está enfrentando dificuldades para enviar mensagens ou carregar o feed, saiba que não está sozinho. Os principais aplicativos da Meta, como WhatsApp, Instagram e Facebook, registraram instabilidade nesta quarta-feira (8). Segundo dados do portal Downdetector, um pico de falhas foi observado no início da tarde. Os problemas começaram a ser reportados por volta das 14h.

A instabilidade afetou tanto as versões mobile dos aplicativos quanto o acesso via desktop (Web), gerando queixas de usuários em diversas plataformas.

WhatsApp concentra volume de queixas

O WhatsApp foi o serviço que concentrou o maior volume de queixas entre as plataformas da Meta. Às 14h16, a plataforma já acumulava mais de 2.200 reportes de instabilidade.

Entre os problemas mais citados pelos usuários, destacam-se falhas na versão Web e no aplicativo para celular do mensageiro.

Principais problemas reportados no WhatsApp:

  • Site (WhatsApp Web): 40% das reclamações.
  • Aplicativo: 35% de instabilidade.
  • Envio de Mensagens: 20% de falhas.

O WhatsApp Business, focado em empresas, também foi afetado. Às 14h21, mais de 100 reportes foram registrados, com 58% dos usuários indicando uma falha geral no serviço.

Instagram e Facebook também sofrem instabilidade

Além do mensageiro, as redes sociais da Meta também operam com instabilidade. O Instagram teve um pico de reclamações às 14h17.

Usuários relataram dificuldades principalmente no uso do aplicativo e na conexão com os servidores do Instagram.

Principais problemas no Instagram:

  • Aplicativo: 34%
  • Site: 32%
  • Conexão com o servidor: 25%

O Facebook começou a apresentar problemas um pouco mais cedo, por volta das 14h03. A maior parte das queixas (42%) está concentrada na versão para navegadores (Site).

Principais problemas no Facebook:

  • Site: 42%
  • Conexão com o servidor: 34%
  • Aplicativo: 18%

Causa da instabilidade dos aplicativos Meta

Até o momento, a Meta ainda não emitiu um comunicado oficial sobre a causa da instabilidade. Geralmente, quedas simultâneas em diversas plataformas do grupo ocorrem devido a manutenções nos servidores globais ou erros de configuração de rota (DNS).

O que fazer durante a queda dos serviços

Enquanto o serviço não é normalizado, os usuários podem tentar algumas medidas básicas:

  • Verificar a conexão: alterne entre o Wi-Fi e os dados móveis (4G/5G).
  • Limpar o cache: no Android, limpe o cache dos aplicativos nas configurações.
  • Redes alternativas: utilize serviços como Telegram ou X (antigo Twitter) para checar se o problema é geral.
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