Uso obrigatório de máscara pode ser dispensado até o Natal, diz Marcelo Queiroga

O uso obrigatório de máscara pode ser dispensado até o natal. É o que declarou nesta quarta-feira (10) à imprensa o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante cumprimento de agenda em João Pessoa. Essa medida, segundo o ministro, será possível graças ao avanço da imunização da população brasileira. As informações são do portal Metrópoles.

“A população brasileira tem buscado a vacinação. Estamos indo muito bem. Vamos trabalhar firmemente para termos um Natal sem máscara. Depois vamos desmascarar os mascarados que sempre prejudicaram o Brasil no rumo que esse país tem pra ser uma grande nação”, disse.

No mesmo evento, o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, revelou que, se depender dele, o uso de máscaras continuará sendo obrigatório no estado.

À tarde, a partir das 15h, a agenda do ministro segue com a inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) Alto do Céu Integrada, em Mandacaru, onde também será realizado o lançamento da campanha da Atenção Primária à Saúde.