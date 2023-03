Universitárias que debocharam de colega de 44 anos desistem do curso

Três alunas do curso de biomedicina da Unisagrado, uma faculdade particular em Bauru (SP), foram acusadas de praticar etarismo contra uma colega de 44 anos e decidiram se desmatricular após a instauração do processo disciplinar. A universidade confirmou que as estudantes solicitaram a desistência do curso, encerrando o processo disciplinar.

O caso ganhou repercussão depois que um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando as alunas debochando da colega de sala, Patrícia Linares.

Na gravação, elas fazem piadas sobre a idade da mulher e questionam por que ela ainda está na universidade. Após a divulgação do vídeo, a Unisagrado emitiu uma nota afirmando que não tolera discriminação de qualquer tipo e que todos merecem acesso à educação de qualidade.

Patrícia Linares recebeu apoio de outros alunos do curso, que lhe enviaram flores, cartas e chocolates. O caso gerou indignação nas redes sociais e levantou questões sobre o etarismo na sociedade e nas instituições de ensino.