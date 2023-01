Estudantes de enfermagem em Manaus debocham de pacientes e são suspensos: 'Tudo ali morrendo'; vídeo

Um caso polêmico envolvendo estudantes do curso de Enfermagem revoltou internautas. Na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), alunos tiveram estágio suspenso no Hospital Geral e Maternidade de Manacaparu, no interior do Amazonas. O motivo foi a publicação de vídeos debochando da situação dos pacientes. As informações são do Radar Amazônico.

Em um dos vídeos, uma estudante comenta: "nossos pacientes estão tudo ali morrendo, e tão tudo mexendo no celular”.

O hospital se manifestou nas redes sociais e se posicionou contra as atitudes dos alunos: "Esclarecemos que a instituição de ensino foi oficializada, tendo a suspensão de seus estágios. Informamos que não compactuamos com tal comportamento dentro desta unidade hospitar".

A Fametro também repudiou a atitude dos estudantes e afirmou que tomará as medidas disciplinares cabíveis.