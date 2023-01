Empresa decide bancar festa de formatura para alunos de medicina após golpe de estudante

A empresa ÁS Formaturas se reuniu com o Procon de São Paulo, na segunda-feira (23), e optou em não repassar aos alunos o prejuízo de R$ 927 mil que teve com o desvio de dinheiro realizado, supostamente, pela estudante Alícia Dudy Muller Veiga. Segundo as informações da Folha de S. Paulo, a empresa irá arcar com os custos e fará a festa sem despesas extras para os formandos.

Durante a entrevista coletiva realizada, ontem, com o chefe de gabinete do Procon-SP, Guilherme Farid, o contrato entre os alunos e a empresa foi firmado em 2019. Porém, a pessoa jurídica que comandou a negociação, que fazia parte de uma associação dos formandos, nunca foi registrada.

“O contrato foi celebrado entre duas pessoas jurídicas. Mas os alunos teriam que ter criado uma associação, registrado no tabelião de notas e formado pessoa jurídica. Teria representatividade legal”, explicou Farid. Por esse motivo, o negócio teria sido “mal elaborado” e acordado informalmente.

Durante a deliberação, foi revelado que as análises e decisões sobre os valores do evento eram feitas por cerca de 20 pessoas, em comunicações via WhatsApp. A ÁS Formaturas recebeu 15 dias para contatar cada um dos 130 formandos envolvidos no golpe individualmente e apresentar a nova proposta. A ideia é oferecer uma festa bancada pela empresa, com os mesmos fornecedores e estrutura que haviam sido contratados anteriormente.

Caso os alunos aceitem o novo plano, a organização deve levar cerca de um ano até a realização da festa. O processo será acompanhado de perto pelo Procon-SP. Até lá, se forem comprovados problemas relacionados com a empresa, uma multa de até R$ 12 milhões pode ser aplicada.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)