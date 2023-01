Universidade recebe picanha e camarão para servir no RU

Os restaurantes universitários da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), nos Campos Gerais, Paraná, terão duas opções de pratos especiais, temporariamente: picanha e camarão.

Os alimentos serão incluídos no cardápio a partir de 9 de fevereiro. A ideia da reitoria é que as carnes sejam servidas nas primeiras semanas, como uma espécie de boas vindas para os acadêmicos.

São 1.225 quilos de picanha, com as peças embaladas a vácuo, e outros 80 quilos de camarão que foram doados pela Receita Federal após uma apreensão. Segundo a UEPG, os alimentos têm validade de 90 dias.

As refeições na UEPG para acadêmicos custam R$ 3,80. De acordo com a instituição, os dois restaurantes nos campi Central e Uvaranas não funcionam com portas abertas para o público externo. Por dia, são servidos cerca de duas mil refeições aos estudantes.

O chefe de cozinha da instituição afirma que os pratos devem ser variados. “A picanha será feita assada, ao forno, com sal grosso e ervas finas. E pode sair um molho também para acompanhar. O camarão, pela quantidade, a ideia é um risoto. Mas não os dois juntos”, adiantou o chefe dos R.Us, Marcelo Hartmann.

Apreensão

A carga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-277, região de Guarapuava. Os alimentos foram trazidos da Argentina e seriam entregues a churrascarias de Curitiba, que não tiveram os nomes revelados.

Segundo o delegado da Receita Federal Demétrius de Moura Soares, as carnes foram barradas por irregularidades na documentação.

"A carne é do tipo exportação. Ocorre que quando a carga chegou ao Brasil, os tributos não foram pagos. E por isso a legislação preconiza que nessas situações se aplique de impedimento a essa mercadoria".

Antes da doação das carnes pela Receita, o órgão e a UEPG mantinham outras parcerias institucionais para projetos sociais variados.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)