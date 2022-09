Uma pessoa morre e três ficam feridas após prédio de cinco andares desabar em MG

Um prédio de cinco andares desabou, na madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Planalto, em Belo Horizonte, capital mineira, provocando a morte de uma pessoa. Outras três ficaram feridas. Todas as vítimas são da mesma família. No edifício, viviam duas famílias, mas uma delas não estava no local no momento do acidente. As informações são do G1 MG.

Na hora do acidente, um casal de idosos e duas filhas maiores de idade estavm no prédio. Francisco Vieira Leite, de 75 anos, Françoise Pereira Leite, 40 anos, Alessandra Franciane Leite, 45 anos, foram resgatados com vida. Já Lourdes Pereira Leite, de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em fase final de acabamento, o prédio tinha garagem, e quatro andares com apartamentos. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não se sabe o que provocou o colapso da estrutura.

A Defesa Civil foi até o local para entender os motivos do desabamento e avaliar a condição das estruturas vizinhas.