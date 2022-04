Três pessoas da mesma família morreram após explosão e desabamento de prédio no Espírito Santo

Um prédio de três andares que explodiu e desabou, na manhã desta quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na Grande Vitória (ES), matou três membros da mesma família. Uma outra pessoa ficou ferida. As informações são do G1 Espírito Santo.

Os bombeiros e a prefeitura da cidade iniciaram as buscas por vítimas no local logo após o desabamento. A procura seguiu ao longo da noite e terminou na madrugada desta sexta-feira (22) quando as vítimas foram localizadas.

A primeira a ser encontrada foi Larissa Morassuti, retirada com vida. Ela informou aos bombeiros que haveria outras três pessoas no prédio desabado. Uma das vítimas, Sabrina Morassuti, uma adolescente de 15 anos, ainda estava viva enquanto as equipes de resgate tentavam retirá-la dos escombros. Mas também não resistiu e morreu.

Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos e Eduardo Cardoso, um idoso de 68 anos, pai de Camila e Larissa, também foram encontrados pelos grupos de resgate, ambos sem vida.

De acordo com o coronel Wagner Borges, assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, há indícios que a explosão tenha sido ocasionada por vazamento de gás de cozinha, mas outras possibilidades também não são descartadas. A definição da causa do incidente só será atestada, porém, após relatório final da perícia técnica.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)