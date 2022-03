Uber: função de ‘rachar’ pagamento de corrida com amigos será desativada; entenda

A função de dividir o valor a corrida com amigos será desativada, em abril, no aplicativo Uber. A medida será necessária já que a opção ‘rachar o pagamento' das corridas apresenta alguns bugs constantes. Segundo a empresa, já é estudada uma nova versão para o pagamento dividido. A informação foi postada no blog da empresa.

Pela ferramenta, o compartilhamento funciona a partir de dois viajantes e tem um valor extra de R$0,25, para cada usuário.

