Chega ao fim o serviço de entrega Uber Eats de restaurantes no Brasil; entenda

A partir desta segunda-feira (07/03), chega ao fim o serviço de entregas Uber Eats de restaurantes. No início deste ano, a empresa anunciou que faria mudanças em seu serviço de entregas no Brasil e que passaria a usar o aplicativo apenas para delivery de compras feitas em supermercados e atacadistas.

Com a alteração nos serviços, o Uber Eats explica que passará a trabalhar em duas frentes: com a Cornershop by Uber, para serviços de intermediação de entrega de compras de supermercados, atacadistas e lojas especializadas; e de entrega de pacotes pelo Uber Flash. Além disso, também poderão ser feitas compras de itens como: decoração, papelaria, bebidas e produtos para pets.

Outra novidade anunciada pela empresa é a expansão da "Uber Direct", produto corporativo que permite que lojas façam entregas no mesmo dia para seus clientes.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)