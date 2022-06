Tutora pede à Justiça que União e Estado forneçam remédio à base de canabidiol a cão

A tutora de um cachorro que sofre de hidrocefalia hipoplasia cerebral recorreu à Justiça para que a União e o Estado do Ceará forneçam um medicamento feito a partir de substâncias extraídas da maconha (cannabis), já aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento em pessoas. As informações são do G1 Ceará.

O uso do remédio à base de canabidiol foi prescrito ao cão Valentim pelo médico veterinário Felipe Pereira, que acompanha o cachorro desde agosto de 2021. Na prescrição, o especialista afirma que o tratamento vai ajudar Valentim, da raça golden, a ter qualidade de vida, "tendo em vista que o quadro clínico do paciente não teve resultados satisfatórios com a utilização de terapias convencionais”.

A advogada animalista Cinthia Belino foi quem ajuizou a ação com o pedido do medicamento, ao tomar conhecimento sobre a situação da tutora, que não pode pagar pela substância e nem conseguia autorização para obter o remédio.

“O Valentim sofre com convulsões, ele tem muitas crises, e esse medicamento vai ajudá-lo a se manter um animal com uma qualidade de vida e a com a dignidade que a nossa constituição rege”, declarou a advogada, nas redes sociais. “Estou aqui na esperança que com essa concessão, a gente possa mudar a história dos animais no brasil, onde não só os seres humanos entram na justiça para pedir esse medicamento, como os animais. Vamos torcer para que esse processo caia nas mãos de um juiz que seja sensível a causa”, completou.