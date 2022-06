Cachorro ganha posto de 'guarda de trânsito' ao ajudar crianças a atravessar a rua; vídeo

Um cãozinho identificado como Kupata virou celebridade das ruas de Batumi, na Geórgia, após seu ato contínuo de ajudar crianças de uma creche a atravessar a rua. Um vídeo do momento fofo da atitude do cachorro viralizou nas redes sociais e lhe garantiu o título de ‘guarda de trânsito’.

VEJA MAIS

No registro que viralizou, o “profisisonal” do trânsito corre atrás dos carros e late para forçá-los a parar na faixa. O cachorro só para quando todos os alunos da creche conseguem atravessar a rua com segurança. Segundo os moradores da região, essa é uma das atividade favoritas de Kupata, que já ganhou um Instagram oficial para compartilhar seu dia a dia no "trabalho". A página conta com 35 mil seguidores e compartilha os flagras do cãozinho; veja:

Os bons serviços lhe rendem um prêmio do Departamento de Turismo da região de Adjara, à qual pertence a cidade de Batumi, e uma casinha com uma estrela similar a da calçada da fama. "Um sinal de gratidão ao cão por seu trabalho de proteção e seu comportamento exemplar", disse à Efe Meri Emiridze, porta-voz das autoridades turísticas.

Kupata virou celebridade em Geórgia. (Foto: Instagram @lovelykupata)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)