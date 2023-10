Turistas ficam presos em elevador por quase 2 horas em hotel de luxo

Na manhã desta sexta-feira (27), um grupo de turistas de São Paulo ficou preso no elevador de um hotel de luxo na praia de Iracema, em Fortaleza.

De acordo com testemunhas que estavam no local durante o incidente, ocorrido por volta das 7h, os funcionários do hotel não chamaram a equipe de resgate, pois queriam evitar danos à porta do elevador. O Corpo de Bombeiros só conseguiu retirar as vítimas por volta das 9h50.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o resgate dos hóspedes pelos bombeiros. Várias pessoas também tentaram ajudar, abrindo portas e janelas dos corredores do hotel para arejar e permitir que as pessoas retiradas do elevador pudessem respirar melhor, visto que algumas chegaram a desmaiar.

“Dentro, havia oito pessoas e, entre elas, duas adolescentes que passaram mal com crise de pânico e falta de ar, razão pela qual foi solicitado apoio de uma guarnição especializada em atendimento pré-hospitalar”, afirmou o Corpo de Bombeiros, em nota.

Entre os turistas também estavam idosos que precisaram serem encaminhados para um hospital próximo por estarem com quadro de falta de ar. Outros conseguiram seguir viagem sem maiores danos.