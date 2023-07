Túmulo da mãe do ex-prefeito de Mundo Novo é violado e corpo é encontrado parcialmente despido

O cemitério municipal de Mundo Novo, localizado a 463 km de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi palco de um ato de profanação, pois o túmulo da mãe do ex-prefeito Humberto Amaducci foi violado e cadáver foi encontrado parcialmente sem roupa.

No último sábado (8), funcionários do cemitério acionaram a polícia para relatar o ocorrido. A investigação do caso foi divulgada nesta terça-feira (11) pela Polícia Civil.

VEJA MAIS

Segundo o delegado Alex Junior da Silva, titular da delegacia de Mundo Novo, o criminoso quebrou o concreto do túmulo e arrastou o caixão por aproximadamente cinco metros. A parte inferior do cadáver foi encontrada fora do túmulo e sem roupas. "Vamos periciar o corpo para tentar extrair algum DNA. Ainda não podemos falar sobre motivação e não dá para afirmar se houve necrofilia. Temos que aguardar o resultado da perícia", explicou o delegado ao UOL.

Boné pode levar ao criminoso

Durante as investigações, os policiais encontraram um boné próximo ao local onde o corpo foi descoberto. O objeto, possivelmente pertencente ao autor do crime, foi encaminhado para perícia a fim de realizar uma pesquisa de perfil genético.

O delegado informou que diligências estão sendo realizadas para localizar o responsável pelo ato. O caso foi registrado como vilipêndio de cadáver. A comunidade de Mundo Novo está chocada com o ocorrido e aguarda as investigações para que seja feita justiça em relação a essa violação inaceitável.