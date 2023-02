Trio troca tiros com policiais e abandona mochila com drogas, amendoim e bacon

Um trio de homens trocou tiros com policiais penais da Penitenciária José Edson Cavalieri, em Linhares, Zona Leste de Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a ocorrência, registrada na madrugada desta terça-feira (31). A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) apreendeu uma mochila com drogas e mantimentos. A suspeita é que os homens pretendiam arremessá-la para o interior da unidade prisional.

A Sejusp informou que os agentes de plantão notaram a presença do trio na área externa da penitenciária, dentro do perímetro de segurança. O grupo de policiais se deslocou com cães para o local, dando ordem de parada para os suspeitos.

No entanto, eles efetuaram três disparos de arma de fogo contra os agentes, que reagiram. O trio fugiu durante o confronto, mas deixou para trás a mochila.

Nela havia três celulares; dois carregadores de celular; dois invólucros de substância análoga à maconha; dez sacos para embalagem de supostas drogas; uma sacola; duas embalagens de molho de pimenta; uma embalagem de molho de alho; três embalagens de temperos; duas embalagens de amendoim japonês; uma porção de bacon; e 27 parafusos.

A Sejusp informou que foi realizado registro policial, e o material apreendido será encaminhado para a Polícia Civil.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)