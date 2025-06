Treinador da Seleção Brasileira de Handebol de Praia consegue deixar o Irã após ataque

O treinador da Seleção Brasileira de Handebol de Praia, Antônio Guerra Peixe, conseguiu deixar o Irã neste domingo (22), após ficar retido por uma semana no país em razão de um ataque israelense. O técnico informou por meio das redes sociais que já está na Armênia e deve seguir nos próximos dias para a Tunísia, onde será disputado o Campeonato Mundial da modalidade.

“Obrigado a todos que se movimentaram, oraram, acreditaram... estou na Armênia. Dia 24 eu chego! Um fortíssimo abraço!”, escreveu Guerra Peixe em seu perfil no Instagram.

Guerra Peixe havia desembarcado no Irã em abril para trabalhar com jovens atletas. Ele estava acompanhado por uma delegação composta por 10 adolescentes e 9 adultos, que embarcariam em direção a Dubai e, de lá, seguiriam para a Tunísia, onde o Mundial começa no dia 17. O grupo foi surpreendido por um ataque aéreo no último dia 13, quando já se preparava para embarcar no aeroporto iraniano.

Segundo relatos do próprio treinador, foi possível ouvir o estrondo da ofensiva no momento em que a comitiva aguardava a decolagem. A partir daí, os voos foram cancelados e as fronteiras fechadas, dificultando a saída dos brasileiros do país.