Vítimas de queda de balão em Santa Catarina começam a ser veladas

As oito pessoas que morreram após a queda de balão em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, começaram a ser veladas neste domingo, 22. A tragédia aconteceu na manhã de sábado, 21, e 13 pessoas conseguiram se salvar.

A Polícia Científica de Santa Catarina divulgou a lista oficial com os nomes das oito vítimas. São elas: Leandro Luzzi, Andrei Gabriel de Melo, Leise Herrmann Parizotto, Leane Elizabeth Herrmann, Everaldo da Rocha, Janaina Moreira Soares da Rocha, Juliane Jacinta Sawicki e Fábio Luiz Izycki.

Leandro Luzzi, de 33 anos, era professor de patinação artística em Brusque, região do Vale do Itajaí. O velório dele começou às 6h deste domingo, no Cemitério Municipal de Indaial, e o sepultamento deve ocorrer a partir das 17h.

Juliane Jacinta Sawicki, de 36 anos, era engenheira agrônoma e morava no Rio Grande do Sul. Seu velório começou às 7h, na comunidade Rui Barbosa, na cidade de Carlos Gomes (RS), e o sepultamento será após a missa de despedida. As informações sobre o velório do marido de Juliane, Fábio Luiz Izycki, 42, ainda não foram divulgadas.

O outro casal que morreu no acidente, Everaldo Rocha, 53, e Janaína Rocha, 46, estão sendo velados desde às 9h30, no Cemitério Parque Jardim das Flores de Joinville, cidade no Norte do estado, mas o horário do sepultamento não foi divulgado. Os dois estavam no balão com a filha, que sobreviveu.

Andrei Gabriel de Melo, 34, era médico oftalmologista em Fraiburgo, município no Oeste de Santa Catarina. Ele será velado na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 14h deste domingo, e sepultado após a missa de despedida, marcada para segunda-feira, 23, às 9h.

Leane Herrmann, 70, e sua filha, a médica Leíse Herrmann Parizotto, 37, serão veladas a partir das 17h, no Cemitério Parque Concórdia, no Oeste do estado, mas o horário do sepultamento também não foi informado. Uma outra filha de Leane também estava no balão, mas sobreviveu.

O acidente

O balão de ar quente, operado pela empresa Sobrevoar, pegou fogo durante o voo e caiu na manhã de sábado, 21. Dos 21 passageiros, 13 pessoas sobreviveram, inclusive o piloto. O acidente ocorreu por volta das 8h.

A Polícia Civil de Santa Catarina já trabalha com uma linha principal de investigação. "A suspeita é que um incêndio tenha começado no próprio cesto do balão, possivelmente causado por um maçarico que não fazia parte da estrutura original da aeronave. Foi o relato de mais de um dos ouvidos pelo delegado, que investiga o caso", comenta, em nota.

Ao perceber as chamas, o piloto fez uma descida de emergência e orientou os passageiros a pularem do balão quando estava próximo ao solo, mas apenas 13 pessoas conseguiram saltar.

Com a saída de parte dos ocupantes, o balão ficou mais leve, ganhou altitude novamente e continuou em chamas. Dos oito que permaneceram a bordo, quatro pularam e não resistiram à queda. As outras quatro vítimas morreram carbonizadas, ainda dentro do cesto.

Alguns sobreviventes que ficaram feridos foram levados para hospitais da região com queimaduras, fraturas e escoriações leves.

A empresa responsável afirmou que o piloto tinha mais de 10 anos de experiência e que todas as normas de segurança da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estavam sendo seguidas.

Um inquérito foi aberto para apurar responsabilidades. Além disso, a empresa Sobrevoar suspendeu suas atividades por tempo indeterminado.