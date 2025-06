Chanceler do Irã diz que diplomacia está encerrada após ataque dos EUA e anuncia encontro com Putin

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste domingo (22/06) que a diplomacia "não é mais uma opção", após os Estados Unidos bombardearem instalações nucleares iranianas. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa na Turquia, onde o chanceler confirmou que viajará ainda hoje para Moscou, a fim de se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Temos uma parceria estratégica e sempre fazemos consultas mútuas para coordenar nossas posições", afirmou Araghchi. Ele disse que o ataque norte-americano, ordenado pelo presidente Donald Trump, representou o abandono completo da via diplomática.

"O governo dos EUA decidiu lançar a diplomacia pelos ares", afirmou.

Rússia condena ação dos EUA

O governo russo criticou duramente o ataque, classificando-o como "irresponsável" e uma "grave violação do direito internacional". Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou para uma "perigosa escalada", com impactos negativos para a segurança regional e global.

Na última sexta-feira, antes do ataque, Araghchi já havia se reunido com chanceleres europeus em Genebra, na Suíça, para discutir o agravamento da crise no Oriente Médio. “Estávamos em conferência com a União Europeia quando os EUA decidiram que lançariam a diplomacia pelos ares”, relatou.

Ele também respondeu às declarações de autoridades americanas que pedem a volta do Irã à mesa de negociações: “Como o Irã pode retornar de onde nunca saiu, e muito menos lançou pelos ares?”

Trump anuncia bombardeio e Irã reage

Na noite de sábado (21), o presidente Donald Trump confirmou o bombardeio de três instalações nucleares iranianas. Em discurso transmitido pela televisão, afirmou que "as instalações-chave de enriquecimento do Irã foram total e completamente obliteradas".

Embora o Irã tenha reconhecido o ataque, ainda não detalhou a extensão dos danos. Na manhã deste domingo, o país retaliou lançando mísseis contra alvos em Israel, incluindo a região de Tel Aviv. De acordo com o serviço de resgate israelense, 23 pessoas ficaram feridas.

Escalada do conflito nuclear

O confronto chegou ao 10º dia. No último dia 13, Israel bombardeou alvos no Irã sob a alegação de que o país persa estaria desenvolvendo armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou na semana passada que o Irã violou, pela primeira vez em 20 anos, suas obrigações de não proliferação nuclear.

O Irã, por sua vez, nega qualquer intenção de produzir armamento atômico e insiste que seu programa nuclear tem fins pacíficos. O regime dos aiatolás acusa a AIEA de agir com motivações políticas.

Por fim, Abbas Araghchi atribuiu exclusivamente aos Estados Unidos a responsabilidade pelas consequências do ataque. “O governo beligerante e sem lei de Washington é o único e total responsável pelas consequências amplas e perigosas do seu ato de agressão”, declarou.