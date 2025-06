Homem-bomba ataca igreja cristã na Síria durante missa

Um atentado suicida durante uma missa na Igreja Mar Elias, no bairro de Dweil’a, nos arredores de Damasco, capital da Síria, deixou mortos e dezenas de feridos na manhã deste domingo (22). A ação foi realizada por um homem-bomba que detonou os explosivos que carregava dentro do templo religioso, em um momento em que fiéis participavam de uma celebração. É o primeiro ataque desse tipo registrado na cidade em anos.

De acordo com a agência Associated Press e informações divulgadas pela televisão estatal síria, ao menos 30 pessoas ficaram feridas na explosão, incluindo crianças. Ainda não há confirmação oficial do número total de vítimas fatais.

VEJA MAIS

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização com sede no Reino Unido que monitora o conflito na região, também confirmou o ataque e indicou que há mortos entre os fiéis. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento posterior à explosão, com cenas de pânico e socorristas tentando atender as vítimas.

Segundo testemunhas, o homem-bomba teria entrado na igreja durante a missa e, antes de acionar os explosivos presos ao corpo, chegou a disparar contra os presentes.