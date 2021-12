Tragédia! Acidente mata mãe e duas filhas, de oito e treze anos, na BR

Um acidente trágico matou, na noite da última sexta-feira (3), uma mãe e suas duas filhas na BR-470, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Segundo informações do NSC Total, as vítimas estavam em um carro que colidiu de frente em um caminhão. A mulher morreu na hora. As crianças chegaram a ser socorridas, mas não resitiram aos ferimentos e morreram em seguida.

VEJA MAIS

(Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a ocorrência. A motorista, identificada como Daiani Thibes de Campos, tinha 34 anos e dirigia um VW Up, que ficou completamente destruído após a colisão. As filhas de Daiani, Leonara, de oito anos, e Dainary, de 13, ainda foram levadas ao hospital em estado grave, mas não resistiram. O motorista do caminhão não se feriu.