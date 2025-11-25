Capa Jornal Amazônia
Trabalhador sofre queimaduras após explosão ao lado do Ministério da Igualdade Racial

Testemunhas relataram fumaça intensa e prédio evacuado; acidente aconteceu no centro da capital federal nesta terça-feira (25/11)

Gabi Gutierrez
fonte

Segundo a Equatorial Pará, nenhum cliente ficou com o fornecimento de energia comprometido, por conta do fogo não ter atingido a subestação e nem a rede da distribuidora. (Reprodução / Redes sociais)

Um trabalhador ficou gravemente ferido, com cerca de 60% do corpo queimado, após uma explosão em uma subestação localizada ao lado do Ministério da Igualdade Racial. O incidente aconteceu nesta terça-feira (25/11), em Brasília.

Logo após o acidente, a vítima foi vista com parte da calça destruída pelas chamas. A ocorrência mobilizou as autoridades e gerou a evacuação de um prédio na região.

Funcionários que presenciaram a explosão relataram momentos de susto e a rápida propagação de fumaça. O caso segue em apuração pelas empresas envolvidas.

VEJA MAIS

image Após explosão ao lado de Ministério, 27 pessoas precisaram ser atendidas e 6 foram hospitalizadas
Mais grave das vítimas é um técnico que atuava na subestação no momento da explosão e sofreu queimaduras em 60% do corpo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado crítico.

Relato de testemunhas

O funcionário Fabiano Oliveira contou que percebeu a gravidade da situação quando uma das vítimas passou correndo. “Um cara todo queimado passou correndo aqui na frente. Ele foi chamar alguém que estava no veículo da empresa. Só aí tive noção do que estava acontecendo”, relatou.

Segundo Fabiano, a vítima retornou para a área da subestação após buscar ajuda. Ele então resolveu verificar o que acontecia. “De repente, começou uma fumaça forte e chamou a atenção de todo mundo”, afirmou.

Ele observou que um amigo do trabalhador ferido, que teve um impacto maior, já estava fora do local, deitado no chão e orientado. Contudo, ainda havia muita fumaça saindo de dentro da subestação.

Prédio evacuado

Um vídeo obtido pelo Metrópoles registrou pessoas deixando o prédio em meio à intensa fumaça. Nas imagens, funcionários aparecem tossindo, cobrindo boca e nariz com partes da roupa e correndo com receio de um incêndio maior.

Empresa explica o ocorrido

A CEB Ipes informou que o acidente ocorreu durante um serviço de manutenção realizado por um trabalhador terceirizado. A empresa garantiu que o funcionário “utilizava uniforme antichamas e todos os EPIs recomendados”.

A empresa pública explicou ainda que o quadro de comando responsável pela iluminação das empenas dos ministérios fica dentro da subestação. Esta estrutura é de uso compartilhado com a distribuidora de energia Neoenergia.

.
