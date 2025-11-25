Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Após explosão ao lado de Ministério, 27 pessoas precisaram ser atendidas e 6 foram hospitalizadas

Mais grave das vítimas é um técnico que atuava na subestação no momento da explosão e sofreu queimaduras em 60% do corpo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado crítico.

Gabi Gutierrez

Uma explosão em uma subestação de energia, ao lado do Bloco C da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, feriu gravemente um trabalhador nesta terça-feira. O incidente obrigou a evacuação completa do prédio.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), 27 pessoas precisaram de atendimento após a ocorrência. Dessas, seis foram hospitalizadas.

A vítima mais grave é um técnico que atuava na subestação, sofrendo queimaduras em 60% do corpo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado crítico.

Trabalhador teve 60% do corpo queimado

Outros funcionários foram atendidos por inalação de fumaça tóxica, conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Bloco C permanece interditado

O MGI afirmou que o Bloco C seguirá interditado durante todo o dia, pois o prédio ficou sem energia após o incidente. A pasta reforçou que não houve danos estruturais e que as equipes de emergência atuaram rapidamente para controlar o princípio de incêndio.

A fumaça densa se espalhou pelos corredores, o que tornou necessária uma evacuação imediata dos servidores.

Seis ministérios foram impactados

O Bloco C abriga seis ministérios, que tiveram suas atividades presenciais suspensas nesta terça-feira:

  • Ministério da Gestão e Inovação
  • Ministério do Desenvolvimento Agrário
  • Ministério do Desenvolvimento Social
  • Ministério da Igualdade Racial
  • Ministério dos Povos Indígenas
  • Ministério das Mulheres

O MGI orientou que todos os servidores cumpram a jornada em teletrabalho.

Bombeiros detalham situação das vítimas

De acordo com o capitão Charles Palomino, do CBMDF, a maior parte das vítimas apresentava intoxicação leve por fumaça.

“Das 27 pessoas atendidas na triagem, apenas três precisaram ser transportadas ao ambiente hospitalar”, explicou.

Três dos hospitalizados eram trabalhadores que estavam na subestação de energia no exato momento da explosão.

O que causou o incidente

Segundo o MGI, o acidente começou com um curto-circuito, que gerou um pequeno incêndio rapidamente controlado pela brigada interna e pelo Corpo de Bombeiros. A fumaça, no entanto, tomou o interior do prédio, provocando pânico e correria.

A área permanece isolada e equipes técnicas continuam atuando para avaliar o sistema elétrico e garantir segurança para a retomada das atividades.

