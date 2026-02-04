Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Tornozeleira eletrônica de Oruam está desligada desde domingo; rapper é procurado

STJ revoga habeas corpus após sucessivas falhas no monitoramento eletrônico

Hannah Franco
fonte

Oruam descumpre uso de tornozeleira e tem prisão decretada no Rio de Janeiro. (Reprodução)

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, é considerado foragido da Justiça após a expedição de mandado de prisão preventiva pela 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A medida foi adotada depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a liminar que mantinha o artista em liberdade, apontando descumprimento reiterado das medidas cautelares, principalmente relacionadas ao uso da tornozeleira eletrônica.

A decisão do STJ foi proferida na segunda-feira (2) pelo ministro Joel Ilan Paciornik, que destacou a perda de efetividade do monitoramento eletrônico diante do histórico de violações. Com isso, a juíza Tulla Correa de Mello decretou a prisão preventiva e determinou a expedição imediata do mandado, com o mesmo prazo de validade do anteriormente revogado. Desde então, agentes da Polícia Civil realizam buscas em endereços ligados ao rapper, mas ele ainda não foi localizado.

VEJA MAIS

image Paraense morto em megaoperação no Rio de Janeiro aparece em foto ao lado do rapper Oruam
A imagem foi divulgada nas redes sociais

image Oruam critica ação policial no Rio: 'Minha alma sangra quando a favela chora'
O rapper, filho de Marcinho VP, publicou mensagem lamentando as mortes durante a megaoperação

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Oruam utiliza tornozeleira eletrônica desde 30 de setembro. A partir de 1º de novembro, foram registradas 66 violações, sendo 21 consideradas graves apenas em 2026. A maioria dos apontamentos está relacionada à ausência de carregamento da bateria do equipamento.

A Seap informou ainda que o cantor compareceu à Central de Monitoração Eletrônica em 9 de dezembro, quando houve a substituição da tornozeleira. O equipamento retirado foi encaminhado à perícia técnica, que identificou dano eletrônico possivelmente causado por alto impacto. Após a troca, o novo dispositivo voltou a apresentar falhas por falta de carregamento e, desde 1º de fevereiro, permanece descarregado, o que inviabiliza o acompanhamento da medida judicial.

image Rapper teve falhas de monitoramento da tornozeleira eletrônica (Reprodução/ Redes sociais)

Decisão do STJ e posicionamento da defesa

Ao revogar o habeas corpus, o ministro Joel Ilan Paciornik ressaltou que o histórico de descumprimentos compromete a finalidade das cautelares e justifica o restabelecimento da prisão preventiva. A defesa de Oruam, por sua vez, sustenta que as falhas decorreram de problemas técnicos, sem intenção de descumprir ordens judiciais.

O processo criminal tem origem em fatos ocorridos em 22 de julho de 2025, no bairro do Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com denúncia do Ministério Público, Oruam e outras pessoas são acusados de duas tentativas de homicídio qualificado contra policiais civis que cumpriam mandado de busca e apreensão na residência. Os agentes relataram que foram alvo de pedras arremessadas do andar superior do imóvel.

Com a nova decisão, a ordem de prisão preventiva permanece em vigor até o cumprimento do mandado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oruam

Justiça

Rio de Janeiro

prisão preventiva
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

Quem é Jean-Luc Brunel, o elo entre o caso Epstein e o Brasil

01.02.26 15h07

SAÚDE

Vírus Nipah: Ministério da Saúde diz que risco é baixo e que doença não ameaça o Brasil

Os sintomas iniciais mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.

30.01.26 15h02

Hanseníase: Brasil registrou mais de 300 mil casos da doença em dez anos

30.01.26 10h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

MAUS-TRATOS

Polícia conclui caso do cachorro Orelha e pede internação de um adolescente

Investigação foi concluída e aponta apenas um dos quatro adolescentes como responsável pela agressão que levou à morte do cão em Florianópolis, Santa Catarina

04.02.26 8h35

PROCESSO JUDICIAL

Irmão de Suzane von Richthofen não disputa herança de R$ 5 milhões do tio

Andreas von Richthofen não apresentou pedido para participar do inventário de Miguel Abdalla Netto

04.02.26 10h29

BRASIL

Desaparecimento de crianças em Bacabal completa um mês; saiba como estão as investigações

A força-tarefa chegou a reunir mais de mil pessoas nas varreduras realizadas na região; irmãos estão desaparecidos desde o dia 4 de janeiro

04.02.26 8h30

BRASIL

Meu INSS libera simulador de aposentadoria: veja passo a passo de como simular

A ferramenta permite realizar sete tipos de cálculos, comparando as diferentes regras da previdência

04.02.26 10h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda