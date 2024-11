Tiroteio no Aeroporto de Guarulhos deixa empresário morto e seguranças feridos

Um tiroteio no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta sexta-feira (8/11), resultou na morte de um homem e em outras pessoas feridas. O ataque ocorreu por volta das 16h, na entrada do Terminal 2. A polícia suspeita de que o crime tenha sido uma execução, possivelmente com objetivo de queima de arquivo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos de um fuzil 765, realizados em um veículo Gol preto. O carro foi localizado em uma comunidade próxima ao local do crime. Outro tiroteio também foi registrado nas imediações do aeroporto, perto do Hotel Pullman.

De acordo com as informações iniciais, o homem assassinado foi identificado como Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, empresário e delator do Ministério Público de São Paulo. Gritzbach estaria colaborando com a Justiça ao revelar esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao PCC. Os feridos seriam seguranças que o acompanhavam no momento do ataque.