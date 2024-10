Mulher morta por bala perdida será enterrada com vestido de noiva; entenda

Uma mulher identificada como Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos, foi morta na manhã do último domingo (6) no bairro do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, apenas 20 dias antes do seu casamento.

VEJA MAIS

Francisca foi atingida durante uma troca de tiros entre um policial militar de folga e dois assaltantes que haviam roubado uma moto em um posto de combustíveis nas proximidades do bairro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram que foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o PM de folga, que havia reagido à ação criminosa.

Os dois ladrões, com idades de 20 e 22 anos, foram presos em flagrante, e a vítima, embora tenha sido socorrida e levada a uma unidade de saúde, não resistiu aos ferimentos.

O crime foi registrado no 26º Distrito Policial do Sacomã como roubo de veículo, morte suspeita e legítima defesa. O delegado responsável requisitou exames periciais para esclarecer a dinâmica dos eventos e saber se o PM ou os assaltantes mataram a jovem,

O corpo de Francisca Marcela da Silva Ribeiro foi velado na noite da última segunda-feira (7), das 19h às 23h, no Memorial Ossel (Avenida Goiás, 459, em São Caetano do Sul). Depois, o corpo será encaminhado para a cidade de Campo Maior, no Piauí.

Segundo a família, Francisca iria se casar no próximo dia 26 de outubro. A cunhada da vítima informou que ela será enterrada com o vestido que usaria no dia do casamento.

Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos, e o noivo, com quem ia se casar em 26 de outubro (imagem/Reprodução) (imagem/Reprodução)

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)