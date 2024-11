Morto em tiroteio na Linha Vermelha, 'Felipinho da NH' tinha 180 anotações criminais

Luiz Felipe Medeiros Lage, conhecido como “Felipinho da NH”, que morreu no sábado (2), tinha 180 anotações criminais. A Polícia o apontava como o maior ladrão de carros do Rio. Ele morreu em uma troca de tiros na Linha Vermelha, que começou após um policial de folga reagir a um arrastão, informou, ainda, o G1 RJ Entre os crimes pelos quais Luiz Felipe estaria envolvido estão as mortes de dois policiais militares: Hugo Lustoza Barros, do Batalhão da Tijuca, e Sandro Santos da Silva do Batalhão da Maré, baleado na avenida Brasil em janeiro de 2022.

Há dois anos, o assaltante postou em redes sociais quando foi baleado em uma troca de tiros com a polícia e passou por uma cirurgia em uma comunidade. Após ser baleado na Linha Vermelha, Felipinho foi socorrido pelos companheiros do crime, que o levaram do local de carro. Mas, segundo a PM, o criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu. Um vídeo mostra o que seria a tentativa de resgate do criminoso.

Outras três pessoas foram feridas no confronto, que ocorreu na altura da favela do Caju. Ainda conforme a Polícia Militar, o confronto começou depois que seis bandidos armados com fuzis atravessaram dois carros na via expressa e começaram a assaltar quem passava pelo local. Um dos motoristas abordados pelos criminosos era o policial militar de folga Marcio de Oliveira, que reagiu ao assalto. Houve confronto entre o policial e os criminosos. Três vítimas dos assaltantes, sendo duas mulheres e um homem, acabaram baleadas.