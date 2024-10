Veja quem são as vítimas do tiroteio que fechou a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (24/10), uma operação conduzida pelo 16º Batalhão de Polícia Militar nas comunidades do Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, gerou momentos de tensão, resultando em tiroteios e caos em vias importantes da região. O objetivo da ação era prender suspeitos envolvidos em roubos de carros e cargas, mas a operação foi recebida com forte resistência. Criminosos reagiram de forma violenta, montando barricadas incendiárias e disparando contra policiais e civis.

Quem são as vítimas do tiroteio que fechou a Avenida Brasil?

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após serem baleadas durante o confronto. Paulo Roberto de Souza, motorista de aplicativo de 60 anos, foi atingido na cabeça e faleceu no local. Renato Oliveira, de 48 anos, funcionário de um frigorífico, foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) depois de ser atingido por uma bala perdida que atravessou a janela do ônibus onde estava, mas não resistiu ao ferimento. A terceira vítima, Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, motorista de caminhão, sofreu uma perfuração no crânio. Ele foi entubado em estado gravíssimo e transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, mas também não sobreviveu à cirurgia.

Entre os feridos, Alayde dos Santos Mendes, de 24 anos, foi baleada na coxa direita e, após atendimento no Hospital Moacyr do Carmo, já recebeu alta. Um jovem de 27 anos foi atingido no braço e outro, também de 27, foi baleado no quadril. Ambos foram atendidos e estão em recuperação.

Os baleados estavam em diferentes veículos, incluindo um ônibus, um carro de aplicativo e um caminhão. Assustados com os tiros, motoristas e passageiros buscaram abrigo atrás das muretas de proteção. Devido à situação, a Avenida Brasil, principal via expressa do Rio, foi fechada por cerca de duas horas.