Tiroteio em bloco de Carnaval deixa criança e mulher mortas; outras 13 pessoas ficaram feridas

Pelo menos duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas na noite do último domingo (19), após um tiroteio em um bloco de Carnaval, em Magé, no Rio de Janeiro. Entre as as duas vítimas estão Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos, e Gabriela Carvalho de Alvarenga, de 35.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero dos foliões com os disparos. É possível ver pessoas correndo do local, enquanto outras ficam caídas no chão.

A Polícia Militar informou que um criminoso conhecido pelo apelido de Bu teria iniciado a troca de tiros. A coporação informou, ainda, que o suspeito foi baleado no tórax e deu entrada no Hospital de Saracuruna. O segundo envolvido na confusão também acabou ferido, na perna. O tiroteio aconteceu em Praia de Mauá.

Em nota, a Prefeitura de Magé lamentou o ocorrido e suspendeu o apoio à programação de Carnaval e pediu que os demais organizadores cancelem seus desfiles.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).