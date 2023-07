Tiktoker cristã critica filme da Barbie: 'Não tem nada a ver com os valores cristãos'; vídeo

Em sua conta no TikTok com mais de 326 mil seguidores, Vitória Margarida publicou um vídeo onde emite sua opinião sobre o filme "Barbie", lançado nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20). Cristã, como se autointitula na rede social, a mulher diz que a produção "não tem nada a ver com os valores cristãos". Veja o vídeo:

"Acabei de assistir o filme da 'Barbie' e a minha nota para o filme, para o contéudo do filme, de 10 é 0. Eu não achei nada legal algumas partes" opina a tiktoker. "A minha nota para as roupas, cenário, filmagem, edição, é 8. Achei legal, é tudo rosinha, bem bonito, bem Barbie mesmo", continou a mulher.

Segundo Vitória, sua opinião se baseia em cima da discordância sobre a mensagem que o filme traz acerca da independência da mulher, pois pensava que assistiria um filme com uma narrativa mais infantil. "Se não fosse uma crítica tão [grande]... Assim, não tem a ver com os valores cristãos, não tem nada a ver com os valores cristãos", disparou a tiktoker.

Ao fim da sessão, a mulher atribuiu aos telespectadores também a insatisfação com o filme. "O pessoal aqui na sala está decepcionado", relatou a tiktoker.

Após a repercussão nas redes sociais, Vitória publicou um segundo vídeo em seu TikTok onde explica mais a fundo sua opinião e dispara: "Se eu tivesse filho, eu não deixaria meus filhos assistirem o filme da 'Barbie'.

"Eles distorceram todo o filme", iniciou a tiktoker. "O filme vêm com uma crítica muito forte deturpando a família, a construção da família, a mulher casada e a mulher engravidar. Em boa parte do filme, eles apontam que isso é algo errado".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)