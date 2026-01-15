Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

TikTok é notificado pelo Procon após suspeitas de conteúdo que promete R$ 2 mil por visualização

A plataforma tem até 10 dias para esclarecer mais informações sobre os detalhes do caso

Victoria Rodrigues
fonte

A notificação foi enviada após ser constatado um alto número de reclamações dos consumidores. (Foto: Konstantin Savusia/ Shutterstock)

A empresa Bytedance Brasil Tecnologia Ltda, responsável pelo TikTok no Brasil, foi notificada pelo Procon de São Paulo após diversas reclamações dos consumidores da plataforma. De acordo com o portal Metrópoles, o grupo deve prestar maiores esclarecimentos sobre a circulação de vídeos que prometem pagar R$ 2 mil por visualizações e avaliação nos conteúdos.

Além da reclamação dos consumidores, a investigação ganhou ainda mais importância por conta de diversos apontamentos e opiniões emitidas por equipes de comunicação especializadas e serviços de checagem de notícias. Alguns desses grupos, inclusive, chegaram a classificar essas campanhas como "fraudes" na internet.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) TikTok assina acordo para vender operação nos EUA a investidores]]

image TikTok é vendido e evita banimento nos EUA; entenda o que muda na rede social
Plataforma passa a ter controle majoritariamente americano, com participação da Oracle, e terá dados e algoritmo sob supervisão local

image Trend de raspar os cílios no TikTok: entenda os riscos e efeitos dessa prática
Além de embelezar o rosto, os cílios exercem funções essenciais para a proteção dos olhos

Nesse sentido, a empresa terá o prazo de até 10 dias para informar se realmente existem programas oficiais de remuneração pela interação com os conteúdos publicados e provar a informação, apresentando documentos sobre suas políticas de moderação e atendimento ao consumidor.

De acordo com o Procon, há fortes indícios de que a plataforma está colocando em risco os consumidores por meio da disseminação desses conteúdos nas mídias digitais. Logo, se o TikTok não conseguir comprovar as informações, a plataforma poderá ser alvo de abertura de processo administrativo, da aplicação de multas e da comunicação aos órgãos competentes.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tiktok

notificação

procon

conteúdo

visualização
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Pesquisa

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

'Foram vendidos', diz voluntário que ajuda na busca de crianças desaparecidas no Maranhão

Os trabalhos seguem de forma contínua, 24 horas por dia, na tentativa de localizar as crianças desaparecidas

15.01.26 12h41

BRASIL

Crianças desaparecidas no Maranhão: entenda o que aconteceu e veja a cronologia dos fatos

Dois meninos e uma menina da mesma família desapareceram no dia 4 de janeiro. Um dos meninos foi encontrado com vida após quatro dias

13.01.26 10h56

CRIME

Empresário é condenado pela justiça após matar idoso de 77 anos com 'voadora'

O crime ocorreu na frente do neto da vítima, em junho de 2024

14.01.26 13h11

Omissão de socorro

Jovem que abandonou amigo em trilha pode ter que pagar quase R$ 13 mil em indenização

Thayane Smith poderá ainda prestar serviço comunitário e pagar indenização para Roberto Farias Tomaz e ao corpo de bombeiros

15.01.26 16h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda