TikTok é notificado pelo Procon após suspeitas de conteúdo que promete R$ 2 mil por visualização

A empresa Bytedance Brasil Tecnologia Ltda, responsável pelo TikTok no Brasil, foi notificada pelo Procon de São Paulo após diversas reclamações dos consumidores da plataforma. De acordo com o portal Metrópoles, o grupo deve prestar maiores esclarecimentos sobre a circulação de vídeos que prometem pagar R$ 2 mil por visualizações e avaliação nos conteúdos.

Além da reclamação dos consumidores, a investigação ganhou ainda mais importância por conta de diversos apontamentos e opiniões emitidas por equipes de comunicação especializadas e serviços de checagem de notícias. Alguns desses grupos, inclusive, chegaram a classificar essas campanhas como "fraudes" na internet.

Nesse sentido, a empresa terá o prazo de até 10 dias para informar se realmente existem programas oficiais de remuneração pela interação com os conteúdos publicados e provar a informação, apresentando documentos sobre suas políticas de moderação e atendimento ao consumidor.

De acordo com o Procon, há fortes indícios de que a plataforma está colocando em risco os consumidores por meio da disseminação desses conteúdos nas mídias digitais. Logo, se o TikTok não conseguir comprovar as informações, a plataforma poderá ser alvo de abertura de processo administrativo, da aplicação de multas e da comunicação aos órgãos competentes.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)