Trend de raspar os cílios no TikTok: entenda os riscos e efeitos dessa prática

Na internet, diversas trends acabam fazendo sucesso entre os jovens e adultos que utilizam plataformas de entretenimento, principalmente o TikTok. Nos últimos dias, viralizaram novos vídeos de homens que estão raspando os cílios apenas como um "símbolo de masculinidade", quando na verdade a maioria dos usuários nem sabe ao certo os riscos que essa prática pode trazer à saúde.

“Influenciadores com milhões de seguidores precisam ter consciência de que suas ações têm impacto. Quando divulgam práticas sem base científica, podem induzir comportamentos perigosos, principalmente entre adolescentes que repetem o que veem por curiosidade ou estética”, explicou o oftalmologista Lucas Zago Ribeiro, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia, em entrevista ao portal Metrópoles.

Mas por que raspar os cílios é prejudicial à saúde?

Apesar de muitos pensarem que os cílios funcionam somente para dar uma leveza e embelezada nos olhos, os cílios são muito mais do que isso, eles possuem uma função essencial para essa região do rosto. “Os cílios não estão ao redor dos olhos apenas por uma questão estética, eles exercem funções essenciais para a proteção e o bom funcionamento da superfície ocular”, ressaltou o oftalmologista.

Além de atuarem no bom funcionamento da região dos olhos, esses pequenos fios possuem outros benefícios para a saúde, como, por exemplo: ajudam na filtragem do ar e da radiação ultravioleta, disparam o reflexo de piscar ao detectar algo se aproximando, reduzem a evaporação da lágrima e evitam o ressecamento ocular.

Quais os riscos da raspagem dos cílios?

Ainda segundo o oftalmologista Lucas Zago, raspar todos os fios da pálpebra pode ocasionar diversos malefícios à saúde, entre eles:

Lesões na córnea e na borda palpebral;

Irritação, inflamação ou infecção na região dos olhos;

Exposição à poeira, vento e microrganismos;

Sensação de areia, coceira e vermelhidão;

Quadro de Blefarite (inflamação das pálpebras).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)