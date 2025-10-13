O que é a Dieta das Princesas da Disney? Conheça a nova trend viral do TikTok e os riscos à saúde
Com rotinas alimentares inspiradas em personagens como Cinderela e Ariel, a tendência preocupa por incentivar dietas restritivas
A "Dieta das Princesas da Disney" tem se tornado uma tendência viral no TikTok, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, e chama atenção pelo seu apelo estético inspirado nas personagens icônicas do universo Disney. Porém, o que parece um desafio divertido esconde riscos sérios à saúde, já que propõe práticas alimentares restritivas e perigosas, que podem comprometer o bem-estar físico e mental de quem a segue.
Apesar da popularidade nas redes sociais, especialistas alertam para os efeitos negativos dessa dieta, que vão desde tonturas e fraqueza até o desenvolvimento de transtornos alimentares graves. Confira a seguir como é a dieta que virou trend e os perigos que ela pode trazer para o seu corpo e mente.
O que é a Dieta das Princesas da Disney?
A dieta, que viraliza com hashtags como #disneydiet e #princessdiet, propõe uma rotina alimentar diferente para cada princesa, porém com regras extremamente restritivas e prejudiciais. Entre elas:
📌 Ariel: jejum completo durante um dia;
📌 Pocahontas: alimentação exclusiva de alimentos crus;
📌 Branca de Neve: consumo apenas de maçãs;
📌 Cinderela: limite de 550 calorias por dia e proibição de comer após meio-dia;
📌 Bela: ingestão somente de chás com efeito laxante ou diurético;
📌 Rapunzel: substituição das refeições por água e consumo de vinagre de maçã em jejum.
Apesar do apelo estético e a associação ao universo encantado da Disney, especialistas alertam que essas dietas trazem riscos severos à saúde.
Quais os riscos da Dieta das Princesas?
A chamada “Dieta das Princesas” pode causar efeitos imediatos, como tontura, fraqueza, irritabilidade e dificuldade de concentração. A longo prazo, as consequências são ainda mais graves, incluindo:
- Queda de cabelo;
- Fraqueza muscular;
- Distúrbios gastrointestinais;
- Redução do metabolismo;
- Desequilíbrio hormonal.
Além disso, o uso de laxantes e diuréticos, como na dieta da Bela, pode provocar desidratação e problemas renais.
Por que essa dieta é perigosa para adolescentes?
Segundo especialistas, adolescentes são o grupo mais vulnerável a modismos alimentares que circulam nas redes sociais. O impacto pode incluir:
- Interrupção do crescimento;
- Deficiências nutricionais;
- Problemas de aprendizado;
- Baixa autoestima e sintomas depressivos.
Além disso, dietas restritivas favorecem o surgimento de transtornos alimentares graves. A melhor forma de emagrecer com saúde é através de acompanhamento médico e nutricional personalizado.
