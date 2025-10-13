Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

O que é a Dieta das Princesas da Disney? Conheça a nova trend viral do TikTok e os riscos à saúde

Com rotinas alimentares inspiradas em personagens como Cinderela e Ariel, a tendência preocupa por incentivar dietas restritivas

Hannah Franco
fonte

Corpo da Cinderela? Dieta das Princesas viraliza no TikTok; veja como funciona e os perigos (Reprodução/Disney+)

A "Dieta das Princesas da Disney" tem se tornado uma tendência viral no TikTok, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, e chama atenção pelo seu apelo estético inspirado nas personagens icônicas do universo Disney. Porém, o que parece um desafio divertido esconde riscos sérios à saúde, já que propõe práticas alimentares restritivas e perigosas, que podem comprometer o bem-estar físico e mental de quem a segue.

Apesar da popularidade nas redes sociais, especialistas alertam para os efeitos negativos dessa dieta, que vão desde tonturas e fraqueza até o desenvolvimento de transtornos alimentares graves. Confira a seguir como é a dieta que virou trend e os perigos que ela pode trazer para o seu corpo e mente.

VEJA MAIS

image Mulher é encontrada morta em quarto de hotel após praticar dieta extrema e pesar 22 quilos
A jovem polonesa seguia um regime alimentar restrito há anos e apresentava dificuldades de locomoção

image Sopa seca-barriga? Bruna Marquezine aposta em receita para manter a boa forma; saiba como fazer
Nutricionista da atriz revela prato leve, nutritivo e fácil de fazer em casa; veja a receita completa

O que é a Dieta das Princesas da Disney?

A dieta, que viraliza com hashtags como #disneydiet e #princessdiet, propõe uma rotina alimentar diferente para cada princesa, porém com regras extremamente restritivas e prejudiciais. Entre elas:

📌 Ariel: jejum completo durante um dia;

📌 Pocahontas: alimentação exclusiva de alimentos crus;

📌 Branca de Neve: consumo apenas de maçãs;

📌 Cinderela: limite de 550 calorias por dia e proibição de comer após meio-dia;

📌 Bela: ingestão somente de chás com efeito laxante ou diurético;

📌 Rapunzel: substituição das refeições por água e consumo de vinagre de maçã em jejum.

Apesar do apelo estético e a associação ao universo encantado da Disney, especialistas alertam que essas dietas trazem riscos severos à saúde.

Quais os riscos da Dieta das Princesas?

A chamada “Dieta das Princesas” pode causar efeitos imediatos, como tontura, fraqueza, irritabilidade e dificuldade de concentração. A longo prazo, as consequências são ainda mais graves, incluindo:

  • Queda de cabelo;
  • Fraqueza muscular;
  • Distúrbios gastrointestinais;
  • Redução do metabolismo;
  • Desequilíbrio hormonal.

Além disso, o uso de laxantes e diuréticos, como na dieta da Bela, pode provocar desidratação e problemas renais.

Por que essa dieta é perigosa para adolescentes?

Segundo especialistas, adolescentes são o grupo mais vulnerável a modismos alimentares que circulam nas redes sociais. O impacto pode incluir:

  • Interrupção do crescimento;
  • Deficiências nutricionais;
  • Problemas de aprendizado;
  • Baixa autoestima e sintomas depressivos.

Além disso, dietas restritivas favorecem o surgimento de transtornos alimentares graves. A melhor forma de emagrecer com saúde é através de acompanhamento médico e nutricional personalizado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dieta

TikTok

Trend
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda