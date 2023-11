Thiago Brennand é condenado a um ano e oito meses de prisão por agressão a modelo

O empresário Thiago Brennand, de 42 anos, foi sentenciado a um ano e oito meses de prisão no regime semiaberto devido à agressão contra uma mulher em uma academia de ginástica, situada em um shopping de luxo, na cidade de São Paulo (SP). O episódio de violência contra a vítima, que é modelo, foi registrado pelas câmeras de segurança e ganhou destaque no programa "Fantástico" em agosto de 2022. Após a divulgação do caso, diversas denúncias surgiram contra o empresário.

VEJA MAIS

Em comunicado, o advogado da vítima expressou a satisfação da cliente com a condenação, ressaltando que representa o fim da impunidade. "A vítima, emocionada, recebeu com serenidade a notícia de que, finalmente, o réu Thiago foi condenado. Representa o fim da impunidade. No tocante ao afastamento do crime de corrupção de menores, iremos interpor recurso ao Tribunal de Justiça pois, em nosso entendimento, o crime ocorreu conforme descrito na denúncia, bem como iremos requerer a majoração da pena de lesão corporal. No mais, seguimos confiantes na Justiça e na luta incansável pelo fim da impunidade a toda forma de violência contra a mulher", diz o texto assinado pelos advogados Márcio Cezar Janjacomo, João Vinicius Manssur e Marcelo Luis Roland Zovico.

Na sentença anunciada nesta quarta-feira (1º), o juiz Henrique Vergueiro Loureiro determinou o pagamento de R$ 50 mil como indenização à vítima. A decisão foi fundamentada em um artigo do Código Penal que aborda crimes motivados pela condição de gênero da vítima, ou seja, a agressão ocorreu devido ao simples fato de ela ser uma mulher.

Uma lei de 2021 aumentou a pena para esse tipo de crime, alterando o limite de três meses a três anos para uma faixa de um a quatro anos de prisão. Apesar da sentença de regime semiaberto, o empresário permanecerá preso, já que foi condenado a mais de dez anos de reclusão por um caso de estupro.