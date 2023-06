Empresário Thiago Brennand nega acusação de estupro em depoimento judicial

Nesta quarta-feira (21), o empresário Thiago Brennand, de 43 anos, foi interrogado pela primeira vez perante a Justiça, em São Paulo, onde negou ter estuprado uma mulher norte-americana que reside no Brasil. O depoimento do réu teve duração de quase duas horas.

Além da acusação em questão, Brennand também é réu em outros oito processos por crimes de estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação. Ele também está sendo investigado em outros dois inquéritos por crimes sexuais.

Fruto de um relacionamento de Brennand com uma ex-namorada, o filho adolescente do empresário também prestou depoimento em defesa do pai. Ele, juntamente com uma empregada doméstica de Brennand, participaram da audiência como testemunhas de defesa. Brennand e a mãe do adolescente ficaram juntos por aproximadamente quatro anos, separando-se quando o menino tinha dois anos de idade. Após uma disputa judicial, a guarda da criança foi concedida ao empresário.

VEJA MAIS

O filho já havia visitado Brennand na carceragem da Polícia Federal (PF), em São Paulo, logo após sua extradição dos Emirados Árabes no final de abril. Ele também é central em outra acusação contra o pai, alegando ter sido vítima de violência.

Pedido de suspensão

A sessão foi presidida pelo juiz Fernando Henrique Masseroni Mayer, da 2ª Vara de Porto Feliz, interior de São Paulo, e teve uma duração de aproximadamente 4 horas, encerrando-se sem uma sentença. As partes solicitaram diligências antes de iniciar a fase de debates, sem determinação de prazo para conclusão.

De acordo com informações obtidas pelo Metrópoles, a sessão, realizada virtualmente, foi marcada por instabilidades na conexão de internet. Tal fato levou o Ministério Público de São Paulo (MPSP) a solicitar a suspensão da audiência, pedido que não foi acatado.

Em nota assinada pelo advogado Gustavo Rocha, a defesa de Brennand afirma que a acusação solicitou "a suspensão da audiência" e que a "defesa exigiu que ela prosseguisse até o final, demonstrando sua tranquilidade em relação ao caso". Segundo o advogado, o resultado da audiência foi "extremamente positivo", pois "mais uma vez conseguiu apresentar provas técnicas robustas que contradizem diretamente os argumentos da acusação". A nota conclui afirmando que "foi dado mais um passo importante em direção à absolvição de Brennand".

Acusação

A vítima acusa Brennand de tê-la obrigado a ter relações sexuais, além de ameaçá-la de expor fotos íntimas. Segundo o MPSP, o estupro teria ocorrido em junho de 2021 na cidade de Porto Feliz (SP), onde o empresário possui uma residência.

Com base no relato da vítima e na ausência de outras testemunhas no processo, a denúncia contra Brennand se sustenta. Durante a primeira audiência, realizada em 30 de maio, a mulher prestou depoimento por 2 horas e 30 minutos, confirmando a acusação.

De acordo com um trecho do julgamento obtido pelo Metrópoles, a vítima também afirmou que Brennand teria confessado participação em assassinatos.

"Ele tem arma (...) Então ele matava bandido, matava caras que estupraram criança, coisas assim. Até uma vez, numa mensagem, eu falei: 'Não quero lidar com você porque você também é criminoso'. E ele falou: 'É, mas eu só mato gente ruim'", declarou a vítima.

A vítima conheceu Brennand enquanto tentava comprar um cavalo, e os dois tiveram um relacionamento por alguns meses, segundo a promotoria. Inicialmente, a convivência teria sido normal, mas o empresário passou a agir violentamente posteriormente.

Defesa

Na tentativa de provar a inocência de Brennand, seus advogados baseiam-se na argumentação de que não houve estupro e que todos os atos sexuais foram consensuais. Para sustentar essa tese, a defesa convocou testemunhas capazes de "atestar o caráter" do empresário e relatar ter testemunhado relações amorosas entre os dois em datas posteriores ao suposto crime.

Três testemunhas de defesa prestaram depoimento na primeira audiência. Entre elas, um funcionário de Brennand e um ex-professor de jiu-jítsu do filho do empresário narraram episódios nos quais o empresário e a vítima se tratavam como namorados.

Uma amiga da família, que também testemunhou no tribunal, descreveu Brennand como alguém de "personalidade forte", mas que seria "extremamente carinhoso com todos".