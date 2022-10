Telefone via satélite de Dom Philllips e documentos dele e de Bruno Pereira são localizados

O telefone via satélite do jornalista inglês Dom Phillips e as carteiras com os documentos pessoais dele e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados em meio à floresta por indígenas da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), na quarta-feira (28). Os dois foram assassinados n o dia 5 de junho, no Amazonas.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) noticiou que os objetos estavam numa área próxima ao local onde o jornalista e o indigenista foi executados, às margens do Rio Itacoaí, e que a direção da Univaja vai encaminhar os objetos à Polícia Federal.



O telefone deverá ser submetido à perícia a fim de coletar dados que possam contribuir para a investigação do crime, revelando detalhes sobre as horas que antecederam as mortes das vítimas, além de mostrar se Dom Phillips fez imagens ou gravou conversas dos suspeitos de participação no homicídio.

Presos

Num dos inquéritos que apura o crime, foram denunciados Amarildo de Oliveira, o Pelado; o irmão dele, Oseney Costa de Oliveira; e Jefferson Lima da Silva, o Pelado da Dinha. Pelado confessou os homicídios. No outro inquérito, os policiais federais apuram o envolvimento de moradores das comunidades ribeirinhas de São Gabriel e São Rafael, às margens do Rio Itacoaí, nas invasões para pesca e caça predatórias na Terra Indígena do Vale do Javari. Bruno vinha denunciando Pelado como líder do bando.

Em São Gabriel e São Rafael foram presos por associação criminosa Jânio Freitas de Souza, Laurimar Lopes, o Caboclo, Otávio Costa de Oliveira, Amarílio Oliveira e Elicley Costa de Oliveira, o Sirinha, sendo que os três últimos são irmãos de Pelado.

Pelado é acusado de associação com o narcotraficante Rubens Villar Coelho para a realização de expedições de pesca e caça ilegais na Terra Indígena.