Velório do indigenista Bruno Pereira é marcado por homenagem dos povos indígenas; vídeo

O velório do indigenista Bruno Araújo Pereira, assassinado durante uma expedição na região do Vale do Javari, no Amazonas, junto com o jornalista inglês Dom Phillips, acontece nesta sexta-feira (24), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, Pernambuco. A cerimônia é aberta ao público e a cremação deve ocorrer às 15h. Com informações do G1.

O caixão foi coberto com bandeiras de Pernambuco e do Sport Clube de Recife, time de Bruno Pereira. Havia também uma camisa da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).

Um grupo de indígenas da etnia Xucuru, da Serra do Ororubá, em Pesqueira, no agreste pernambucano, compareceu ao velório e entrou na capela em que o corpo de Bruno Pereira é velado. Eles entoaram cantos do ritual do Toré ao redor do caixão, com um cartaz com as fotos das vítimas e a frase "Justiça por Dom e Bruno" (veja vídeo abaixo).

O corpo de Bruno Pereira, que tinha 41 anos e era pernambucano, chegou ao Recife na noite da quinta-feira (23), em um jato da Polícia Federal. Os restos mortais foram periciados em Brasília (DF). Quando ocorreu a liberação, os dois corpos foram levados de avião para serem entregues às famílias.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)