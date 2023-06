Técnico de Lana Del Rey presta depoimento em inquérito de xenofobia

O técnico de baterista que acompanha a cantora americana Lana Del Rey em shows pelo Brasil, Will Whitney, é investigado pelo crime de xenofobia (preconceito a estrangeiros). No último dia 28 de maio, após ter tido o celular roubado, no Rio de Janeiro, ele fez uma postagem ofensiva aos cariocas e aos brasileiros no Instagram. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso e, antes que o técnico deixasse o país, logo após a apresentação da cantora em São Paulo, no sábado, 3, Will foi chamado a prestar depoimento na delegacia.

Will escreveu na postagem: "Acabei de ter meu celular roubado das minhas mãos por um pedaço de merda em uma motocicleta. Foda-se esse país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para voltar para casa". Ele ainda usou as hashtags "F*-se Brasil", "lixo humano" e "buraco de m*da".

No depoimento à delegacia de Atendimento ao Turista de São Paulo, realizado a a pedido da delegada Rita Salim, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio, Will disse ter se arrependido da postagem, que não teve a intenção de ofender o povo brasileiro e que tem muito apreço pelo país.

Ele admitiu que usou palavras de mau gosto para se referir aos cariocas e aos brasileiros, pediu desculpas e não fez o boletim de ocorrência do roubo sofrido.